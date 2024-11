Gaeta.it - Il Sindaco Gualtieri Contesta il Taglio dei Fondi alla Metro C: “Un Grave Danno per Roma”

Facebook WhatsApp Twitter Uncolpo per la Capitale si profila all’orizzonte con il disegno di legge di Bilancio 2025 che prevede un significativodeidestinati ai lavori dellaC, in particolare per la tratta Clodio-Auditorium-Farnesina. IlRobertoha espresso il suo forte dissenso, sottolineando non solo l’importanza di questa infrastruttura per il trasporto pubblicono, ma anche le ripercussioni economiche e sociali che tale decisione potrebbe comportare per i cittadini. Le ripercussioni deldeisullaC Il disegno di legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di discussione parlamentare, prevede un ridimensionamento dei finanziamenti per i lavori dellaC, un’opera fondamentale per il miglioramento della rete di trasporti capitolina.