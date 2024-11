Iltempo.it - Il giallo sulla paletta della Prefettura nell'auto di Pazzali. Le carte dell'inchiesta

Lasull'del capo, la talpaProcura per le intercettazioni, i servitorio Stato impegnati a setacciare banche dati, la piattaforma per bucare i sistemi di sicurezza e centinaia di clienti che commissionavano il dossieraggio. È questo l'assetto societario illegale di Equalize, delineato dallesugli hacker di Milano, quel sodalizio criminale ai cui vertici c'erano gli insospettabili Enrico, presidenteFondazione Fiera, Carmine Gallo, l'ex poliziotto antimafia, e Nunzio Samuele Calamucci, l'informatico ideatore del sistema Beyond per "bucare" i sistemi analisti. I carabinieri,e 3.900 pagine'informativa, tracciano la miriade di attività illecite contestate ai quattro arrestati e a oltre sessanta indagatiDda di Milano.