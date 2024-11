Tarantinitime.it - Il Consiglio Comunale di Grottaglie si oppone alla riapertura della discarica di Palombara

Tarantini Time QuotidianoNella ultima seduta del, l’assise cittadina ha espresso, in maniera unanime e decisa, la propria contrarietàriattivazioneper rifiuti non pericolosi proposta da LUTUM S.r.l. in località, Comune di Taranto. Accogliendo integralmente le osservazioniETS-OdV Attiva Lizzano, ildiha scelto di difendere con fermezza la salute dei cittadini e l’integrità del territorio, già duramente compromesso da decenni di attività industriali e smaltimento rifiuti che hanno lasciato un’eredità pesante in termini di inquinamento. Questa nuova istanza di LUTUM S.r.l., per ottenere il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), rischia di aggiungere ulteriori pressioni ambientali in una provincia già ampiamente provata e vulnerabile dal punto di vista ecologico e sanitario.