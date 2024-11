Gaeta.it - Giovane accoltellato a Modena: la situazione è critica ma non è in pericolo di vita

Un episodio violento si è verificato a, dove unè statonel tardo pomeriggio in prossimità del parco Novi Sad, area situata non lontano dal centro della città. La vittima, colpita da diversi fendenti, ha trovato rifugio in una pizzeria vicina, dove il personale ha allertato i soccorsi. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, che ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza nella zona. I dettagli dell'aggressione Intorno alle 21, la vittima avrebbe subito un attacco da parte di due giovani, che secondo le prime informazioni, avrebbero tentato di derubarlo. Stando a quanto ricostruito, i due aggressori avrebbero avvicinato il ragazzo chiedendogli di consegnare il cellulare. Al rifiuto del, gli avrebbero inferto almeno due coltellate, una alla schiena e l'altra alla zona addominale.