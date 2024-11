Ilgiorno.it - Genoveffa, uccisa a 2 anni e mezzo. Al camposanto dopo un secolo la pietà per la bimba vittima di abusi

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Sono trascorsi 100e, in un angolo del cimitero, è come se il tempo si fosse fermato. C’è una piccola tomba a poche decine di metri dall’ingresso. Qui non mancano mai un pupazzetto, una bambolina. E fiori sempre freschi. Perché si fa così, con le tombe dei bambini. E in questa tomba c’è sepolta proprio una bambina che avrà sempre due. La storia diComencini vive ormai solo nei racconti, sempre più sfocati.di stenti e atroci angherie da parte di mamma e papà. Denutrita, lasciata al gelo, maltrattata. Alla fine colpita alla testa mortalmente. I Monzesi dell’epoca, sconvolti, organizzarono i suoi funerali e fecero costruire un monumento funebre per commemorare la piccola, morta il 2 gennaio 1924. Tutto inizia nel 1919, quando Cesare Comencini, impiegato di 29, originario di Foggia, si sposa con Maria Petitti, 28, di Milano.