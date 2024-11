Formazioni ufficiali Newcastle-Arsenal Premier League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, sfida valida per la decima giornata di. Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate ha rallentato la corsa degli uomini di Arteta, che pagano ora cinque punti dalla prima posizione occupata dal Manchester City e vogliono quindi riprendere la marcia a partire da questa trasferta tutt’altro che da sottovalutare. Gli uomini di Howe, infatti, hanno sì perso le ultime due partite di campionato, all’interno di una striscia negativa di appena due punti in cinque partite, ma sono reduci dalla vittoria in coppa contro il Chelsea, che potrebbe aver ridato morate alle Magpies. Di seguito le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.