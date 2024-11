Sport.quotidiano.net - Forlì, c’è da risolvere il rebus Prato. Toscani meglio fuori che in casa

Per continuare a salire in alto. Domani, alle 14.30, iltorna tra le accoglienti mura dello stadio Morgagni per affrontare un match da non sbagliare. L’avversario è il: una dei club più nobili del girone D che, però, non riesce ormai da diversi anni a fare il salto di qualità. Per ildell’appiedato mister Alessandro Miramari, in queste partite surrogato dal fido Filippo Ceglia, l’esigenza è quella di tenere nel mirino la capolista Tau Altopascio, prima in serena solitudine con 25 punti; cioè 7 lunghezze sopra alsalito a quota 18 grazie al combattuto blitz di mercoledì sul non facile campo della Cittadella Vis Modena, propiziato dalla splendida doppietta di Stevy Okitokandjo. Il match di domani chiude il tour de force con la quarta gara giocata nel breve spazio di due settimane.