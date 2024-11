Gaeta.it - Festa per i 150 anni della ferrovia Agrigento-Porto Empedocle: un viaggio tra storia e cultura

(Gaeta.it - sabato 2 novembre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La corrispondenza fra il passato e il presente si rivela attraverso il festeggiamento di un importanteversario per la Sicilia. Il 1° novembre 2024 segna il 150°versario dell’inaugurazionestoricaComitini-Girgenti –, una infrastruttura che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale dell’isola. Questo articolo esplora il significato di questa celebrazione e gli eventi previsti, nonché il recupero e la valorizzazione di un patrimoniorio che continua a far sognare viaggiatori e storici. La nascitaUn secolo e mezzo fa, lache collegasi presentava come una soluzione innovativa e necessaria per il trasdi minerali di zolfo dall’entroterra siciliano verso il mare.