Oasport.it - F1, la pioggia mischia le carte anche per la Ferrari. Leclerc e Sainz non sono specialisti

La tanto attesaè arrivata e ha stravolto completamente il fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Le precipitazioni che, sulla carta, dovevano essere leggere, siinvece dimostrate pesantissime e intense, portando a 2 ore di rinvii per le qualifiche, fino al rinvio ufficiale. A questo punto tutto sembra portare verso una domenica ricca di eventi. Le qualifiche dovrebbero svolgersi nel corso della mattinata (si parla delle ore 13.00 italiane, quindi le ore 09.00 locali) per andare a formare lo schieramento di partenza della gara che scatterà alle ore 18.00. In poche parole tutto è assolutamente in divenire con uno scenario che sarà tutto da costruire. Per due motivi.