F1 GP Brasile Norris | Piastri meritava la vittoria ma abbiamo fatto quello che dovevamo

“Non ne vado molto fiero, malavorato bene come team. Devo ringraziare Oscar,un ottimo lavoro di squadra eottenuto il risultato che volevamo. Oscarla, machefare. Ringrazio lui e il team. Avevamo un gran passo, quindi sono ottimista per domani”. Così Landodopo ladella gara sprint del Gran Premio del. “Avrei superato comunque? E’ dura dirlo, perché c’è stato un effetto yoyo. Lo riprendevo, poi tornavo indietro Sicuramente l’aria sporca mi costava parecchio tempo. Mi sentivo un po’ più veloce a un punto, ma non potevo superare. Mi sono sentito comunque bene, eravamo più veloci di chi ci stava dietro. In sprint come queste però è difficile capire quando spingere e quando gestire“.