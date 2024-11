Formiche.net - Ecco cosa significa un nuovo presidente per l’economia Usa. La lezione di Goldman Sachs

Leggi tutto su Formiche.net

In un podcast diintitolato What will the Us presidential election mean for the economy? si analizzano le potenziali implicazioni economiche del voto americano del 2024. Alec Phillips, capo economista politico diResearch, e Joe Wall, direttore dell’Ufficio per gli Affari governativi, hanno discusso delle differenze nelle politiche economiche proposte dai candidati e il loro possibile impatto sulla prima economia mondiale. Ebbene, Phillips osserva che, “in termini storici, unin carica ha maggiori probabilità di essere rieletto senon si trova in recessione durante l’anno elettorale. Nell’era post-Seconda guerra mondiale, ileletto ha perso solo in periodi di difficoltà economiche rilevanti, come nel caso di Jimmy Carter nel 1980.