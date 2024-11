Liberoquotidiano.it - Dominio McLaren nella Sprint Race in Brasile: vince Norris su Piastri, Verstappen terzo (ma rischia)

Landoha vinto ladel Gp in, in attesa delle Qualifiche si disputeranno oggi, sabato 2 novembre, alle 19:00.è partito bene, ma ancheche però è restato dietro.ha avuto un buon guizzo, superando Charles Leclerc che poi però in curva si è fatto rimontare. Louis Hamilton, invece, ha iniziato nel peggiore dei modi: il fuoriclasse britannico è precipitato al 14esimo posto. All'inizio delgiro,ha attaccato la Ferrari numero 16, che però si è difesa bene ed è riuscita a mantenere la posizione., invece, non ha dato la posizione a, che pian piano ha perso terreno rispetto al pilota monegasco e al campione olandese. Pilastro è dunque rimasto al comando e ha deciso di non spingere per bloccare l'avanzata dell'inglese, che invece faceva fatica. Carlos Sainz si è classificato quinto, sesto Russell.