Gaeta.it - Arrestato a Genova il giovane youtuber dopo una folle fuga in moto: accuse pesanti contro di lui

Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di forte tensione si è registrato a, dove un ventiquattrenne noto sui social media per i suoi video di acrobazie inè statodai carabinieri. Lenei suoi confronti includono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. L’episodio si è verificato durante una registrazione di video sulla costa ligure, portando a conseguenze significative sia per ilche per i passanti coinvolti. Le manovre spericolate davanti ai carabinieri Il, originario della provincia di Bolzano, si era recato nel capoluogo ligure insieme a un amico per realizzare nuove riprese con come scenario il suggestivo levante di. Durante le riprese, ha deciso di eseguire una pericolosa impennata in Corso Europa, proprio davanti a una pattuglia dei carabinieri.