Antonio Scurati è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

(Metropolitanmagazine.it - sabato 2 novembre 2024) Ladeipiùvede in. Accanto a lui Donato Carrisi e l’intramontabile John R. R. Tolkien., dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte lamescolanza.comIn tredicesima posizione “Il follemente corretto. L’inclusione che esclude e l’ascesanuova nuova élite” di Luca Ricolfi. In questo saggio l’autore riflette su come l’esasperazione del politicamente corretto ha prodotto una nuovo restringimento sociale fermando qualsiasi inclusione e limitando la libertà di espressione. Al dodicesimo posto “Risplendo non brucio” di Ilaria Tuti. I protagonisti di questo romanzo sono un padre ed una figlia che, separati dguerra e dfollia nazista, dovranno risolvere due enigmatici omicidi per salvare se stessi e i loro cari.