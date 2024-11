Superguidatv.it - Amore Criminale 2024 con Veronica Pivetti: anticipazioni e quando in tv

torna al timone di. È questa la grande novità del programma che analizza e mostra il fenomeno della violenza sulle donne. Vediamo insieme leandrà in onda.conduce la nuova stagione Per cinque anni ha condotto, oratorna al timone della trasmissione nata nel 2007. L’attrice prende il posto di Emma D’Aquino che l’ha sostituita nel 2022 e nel 2023. La prima puntata della nuova stagione diandrà in onda martedì 5 novembrein prima serata, alle ore 21.20, su Rai3 e in streaming su Raiplay. A racconteranno le storie di vittime di femminicidio sono parenti, amici, colleghi e forze dell’ordine. In questa edizionesi concentrerà su tre parole chiave: voce, rispetto e parità.