Lanazione.it - 2 novembre, come cambia il giorno dei defunti in Toscana: crisantemi in crisi ma sempre i più venduti

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Firenze, 12024 -la tradizione dei fiori neldeiinin Italia. La novità di quest’anno è che, per la prima volta, irisultano in, nonostante risultinoil fiore più venduto per questa ricorrenza. Non solodunque per il 2, ma anche girasoli, lisiantus, violaciocca, strelitzie e verde ornamentale. A sottolinearlo è il direttore del mercato dei Fiori di Sanremo, Franco Barbagelata. “Notiamo il consolidamento della tendenza all’acquisto deidirettamente sul campo - afferma - e parallelamente cresce il consumo di altre varietà".