Yemen, protesta a sostegno di Gaza e Libano - Decine di migliaia di manifestanti in Yemen si sono uniti alla ricorrente manifestazione del venerdì a Sanaa in solidarietà con la Striscia di Gaza e il Libano. I manifestanti hanno tenuto in mano le foto del leader di Hamas Yahya Sinwar, ucciso il mese scorso, e del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, anche egli ucciso, oltre che del nuovo leader dei militanti Naim Qassem. Hanno scandito slogan anti-americani e anti-israeliani.

Yemen, protesta a sostegno di Gaza e Libano

Decine di migliaia di manifestanti in Yemen si sono uniti alla ricorrente manifestazione del venerdì a Sanaa in solidarietà con la Striscia di Gaza e il Libano. I manifestanti hanno tenuto in mano le ...

Proteste oggi nello Yemen a sostegno di Hezbollah e dei palestinesi di Gaza. Molti dei presenti sono sostenitori degli Houthi, riporta Sky News ricordando che il gruppo militante sostenuto da ...

ROMA, 25 OTT - Proteste oggi nello Yemen a sostegno di Hezbollah e dei palestinesi di Gaza. Molti dei presenti sono sostenitori degli Houthi, riporta Sky News ricordando che il gruppo militante ...

Il gruppo Ansar Allah, noto anche come Houthi, ha espresso il proprio sostegno ai "mujahedeen" di Gaza e del Libano, dichiarando che il ...