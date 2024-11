VIDEO – Inter-Venezia -2, Inzaghi sorride per tre | Inter Chat - Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 con Inter Chat in VIDEO sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. La puntata andata in diretta oggi a meno due da Inter-Venezia. IN VIDEO – Nuovo appuntamento oggi con Inter Chat! Lo spazio dedicato ai tifosi nerazzurri e lettori di Inter-News.it. Sarete proprio voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Siamo già all’antivigilia di Inter-Venezia, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A e in programma domenica sera. Simone Inzaghi mette a punto il suo undici titolare, potendo finalmente contare su alcuni importanti giocatori rimasti fermi al box per infortunio. Inter-news.it - VIDEO – Inter-Venezia -2, Inzaghi sorride per tre | Inter Chat Leggi tutto su Inter-news.it (Inter-news.it - venerdì 1 novembre 2024)- Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. La puntata andata in diretta oggi a meno due da. IN– Nuovo appuntamento oggi con! Lo spazio dedicato ai tifosi nerazzurri e lettori di-News.it. Sarete proprio voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Siamo già all’antivigilia di, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A e in programma domenica sera. Simonemette a punto il suo undici titolare, potendo finalmente contare su alcuni importanti giocatori rimasti fermi al box per infortunio.

