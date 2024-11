Valle Vitulanese, irregolarità nel servizio idrico per lavori al pozzo di Solopaca (Di venerdì 1 novembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGESESA comunica che, per lavori di somma urgenza alla pompa del pozzo di Solopaca, “Lago dei Selci”, lunedì 4 e martedì 5 novembre si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e, verosimilmente, mancanze d’acqua nei Comuni di Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano. Anteprima24.it - Valle Vitulanese, irregolarità nel servizio idrico per lavori al pozzo di Solopaca Leggi tutto su Anteprima24.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGESESA comunica che, perdi somma urgenza alla pompa deldi, “Lago dei Selci”, lunedì 4 e martedì 5 novembre si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e, verosimilmente, mancanze d’acqua nei Comuni di Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, irregolarità nelidrico per lavori al pozzo di Solopaca;, 4 e 5 novembre irregolarità nelidrico per lavori di somma urgenza presso pozzo “Lago dei Selci” di Solopaca; Asl Benevento: una sola automedica per 18 comuni; Vitulano, in queste ore irregolarità nell’erogazione idrica; Approfondisci 🔍

Fondo Valle Vitulanese: intesa sul nuovo tracciato tra Comune Vitulano e Provincia

(msn.com)

E’ in via di superamento il contenzioso che oppone da tempo Provincia di Benevento e Comune di Vitulano circa il tracciato della costruenda strada a scorrimento veloce Fondo Valle Vitulanese.

NTR24.TV – News su cronaca, politica, economia, sport, cultura nel Sannio

(ntr24.tv)

“Il sindaco risponde” è il nuovo servizio di comunicazione tra il primo cittadino di Cautano, Antonio Orlacchio, e la cittadinanza. Dopo aver effettuato la ...

Irregolarità nelle selezioni pubbliche: verifica fiscale della Finanza ad un’associazione di Gallarate

(varesenews.it)

Contestata la natura dei rapporti fra enti locali e il soggetto fornitore dei servizi di selezione del personale. Sotto la lente dei finanzieri oltre 600 mila euro che sarebbero sfuggiti alle maglie ...

NTR24.TV – News su cronaca, politica, economia, sport, cultura nel Sannio

(ntr24.tv)

I consiglieri comunali di Torrecuso Angelino Iannella ed Erasmo Mortaruolo, del Gruppo Consiliare di opposizione ‘Esperienza e Rinnovamento’, hanno chiesto l’intitolazione della strada che ...