Gaeta.it - Trieste si conferma leader nella cura cardiovascolare, superando le medie nazionali

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitteremerge come punto di riferimento in Italia per la Cardiochirurgia e la Cardiologia, secondo le recenti analisi del Programma Nazionale Esiti dell’AGENAS. L’Ospedale di Cattinara, in particolare, si distingue per l’ottimo standard delle cure cardiovascolari, mettendo in risalto parametri clinici che superano ampiamente le. Questo successo è il risultato di un’eccellente organizzazione e tempistiche nei trattamenti, con un impegno costante per garantire la massima qualità delle prestazioni sanitarie. Eccellenzacardiochirurgia Sotto la guida di Enzo Mazzaro, la Cardiochirurgia dipresenta risultati che parlano chiaro: l’equipe di specialisti utilizza un approccio multidisciplinare e avanzate tecnologie per effettuare interventi complessi con precisione e sicurezza.