Che bella Napoli. Crocevia di genti, esoterica, infinita, carnale. Sulla bocca di tutti: vuoi per le serie tv, vuoi per i film candidati agli Oscar, nonché scenario di romanzi ormai epici, designati pietre miliari della letteratura del secolo (la tetralogia de L'amica geniale, per esempio). Anche la sua nuova scena musicale fa da specchio a questa rinascita cittadina. C'è ritmo, c'è vita, ci sono poesia e disincanto, nella tipica essenza del carattere partenopeo. Ci sono i successi di Liberato, il cantautore senza volto che ha scelto l'anonimato; la voce intensa di Raiz, leader degli Almamegretta e attore tornato sulle scene con Mare Fuori; il rap impegnato di Lucariello.

Terra mia: la rinascita della scena funky & disco groove partenopea

(amica.it)

A Napoli la musica è sempre in movimento: chi sono dj, collettivi e artisti del momento. Leggi di più su Amica ...

