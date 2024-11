Temptation Island, volano frecciate social tra ex volti del programma: “Bugiardo patologico, i veri mostri sono intorno a voi e dicono di amarvi ” - Proseguono i battibecchi social tra due ex volti di Temptation Island, che ultimamente si sono lanciati frecciatine al veleno sui social. Stiamo parlando di Vittoria Bricarello, una delle protagoniste dell’undicesima edizione di Temptation Island, e Simone Dell’Agnello, che ha partecipato al reality in qualità di tentatore.  Vittoria aveva partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia in coppia con Alex Petri, con il quale stava vivendo un periodo di forte crisi. Dopo aver assistito alla crescente sintonia tra Alex e la single Nicole, Vittoria si era avvicinata a Simone, che inizialmente aveva legato con Siria Pingo (fidanzata con Matteo Vitali) per poi capire che la loro era solo un’amicizia. Quindi, il single iniziò a corteggiare Vittoria, con la quale aveva condiviso momenti decisamente troppo intimi in piscina. Isaechia.it - Temptation Island, volano frecciate social tra ex volti del programma: “Bugiardo patologico, i veri mostri sono intorno a voi e dicono di amarvi ” Leggi tutto su Isaechia.it (Isaechia.it - venerdì 1 novembre 2024)- Proseguono i battibecchitra due exdi, che ultimamente silanciati frecciatine al veleno sui. Stiamo parlando di Vittoria Bricarello, una delle protagoniste dell’undicesima edizione di, e Simone Dell’Agnello, che ha partecipato al reality in qualità di tentatore.  Vittoria aveva partecipato alcondotto da Filippo Bisciglia in coppia con Alex Petri, con il quale stava vivendo un periodo di forte crisi. Dopo aver assistito alla crescente sintonia tra Alex e la single Nicole, Vittoria si era avvicinata a Simone, che inizialmente aveva legato con Siria Pingo (fidanzata con Matteo Vitali) per poi capire che la loro era solo un’amicizia. Quindi, il single iniziò a corteggiare Vittoria, con la quale aveva condiviso momenti decisamente troppo intimi in piscina.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:social tra ex volti del programma: “Bugiardo patologico, i veri most ...;, tra Lino e Alessiafrecciatine dopo la rottura; Dopo "" Raul dimentica Martina: baci con la tentatrice Nicole;: Raul Dumitras lanciaa Lino Giuliano, che replica in vista del Grande Fratello;frecciatine tra Perla e Greta: i dettagli;, Gabriela risponde alla single Roberta: "Non mi abbasso a questi livelli"; Approfondisci 🔍

Temptation Island 13 : come sono finite le coppie (e perché una ci ha molto deluso)

(vanityfair.it)

Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...

Temptation Island, nuova a Polemica per Antonio Maietta: fa modificare il Tatuaggio dedicato a Titty (FOTO)

(comingsoon.it)

Antonio Maietta, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island su Canale 5, ha deciso di far modificare il tatuaggio sulla gamba dedicato all'ex fidanzata Titty Scialò. Ecco la foto che ha pu ...

Temptation Island 2024, ultima puntata/ Diretta 22 ottobre: Filippo Bisciglia “un viaggio che ci cambia”

(ilsussidiario.net)

Temptation Island 2024, la resa dei conti per Federica e Alfonso: tutte le anticipazioni sulla finale di oggi martedì 22 ottobre.

Temptation Island, arriva una bella frecciatina velenosa a Federica Petagna da chi non ti aspetti…

(ilvicolodellenews.it)

Martedì sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island, dove abbiamo visto il falò di confronto tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna. I due sono usciti insieme ma dopo due giorni dalla ...