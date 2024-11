Stalking alla ex vestito da fantasma: 48enne a processo - È stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Lecce lo stalker di Gallipoli arrestato lo scorso aprile per aver tormentato l'ex compagna lanciando pietre sotto la sua abitazione Quotidianodipuglia.it - Stalking alla ex vestito da fantasma: 48enne a processo Leggi tutto su Quotidianodipuglia.it (Quotidianodipuglia.it - venerdì 1 novembre 2024)- È stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Lecce lo stalker di Gallipoli arrestato lo scorso aprile per aver tormentato l'ex compagna lanciando pietre sotto la sua abitazione

Perseguitava l'ex compagna vestito da fantasma, a processo

(gazzettadiparma.it)

È stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Lecce lo stalker di Gallipoli arrestato lo scorso aprile per aver tormentato l’ex compagna lanciando pietre sotto la sua abitazione vestito da fant ...

