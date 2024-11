Ilgiorno.it - Sequestro preventivo da 5 milioni: "Così due società frodavano il Fisco"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Un decreto diper 5di euro, due soggetti e duesegnalati per violazione alla disciplina sulla responsabilità amministrativa. “Impacchettati“, nel dettaglio, conti correnti per 600mila euro, un capannone, due immobili, due terreni, dieci veicoli e centinaia di prodotti elettronici pronti a essere piazzati sul mercato dell’e-commerce a basso costo: maxi operazione antifrode fiscale della guardia di finanza di Gorgonzola. L’indagine si è snodata, per oltre due anni, a cavallo fra l’Est milanese (dove hanno sede lee dove si trovano molti dei beni sequestrati) e la Brianza, dove è stato trovato il capannone con la merce. L’importo dell’operazione, 5, equivale matematicamente all’ammontare delle imposte evase: denari che tornano in cassa.