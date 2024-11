Sanità, De Luca: In Campania anticorpi monoclonali contro il virus sinciziale - “La Campania si è dotata degli anticorpi monoclonali per combattere il virus respiratorio sinciziale che colpisce i bimbi sotto i due anni”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Fb. “Era stato impedito alle regioni del sud l’uso di questi farmaci – ha spiegato – abbiamo risolto in qualche modo il problema. Dalla seconda settimana di novembre può partire la vaccinazione per i bimbi e aiuteremo anche la Calabria”, L'articolo Sanità, De Luca: In Campania anticorpi monoclonali contro il virus sinciziale proviene da Ildenaro.it. Leggi tutto su Ildenaro.it (Ildenaro.it - venerdì 1 novembre 2024)- “Lasi è dotata degliper combattere ilrespiratorioche colpisce i bimbi sotto i due anni”. Così il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso della diretta Fb. “Era stato impedito alle regioni del sud l’uso di questi farmaci – ha spiegato – abbiamo risolto in qualche modo il problema. Dalla seconda settimana di novembre può partire la vaccinazione per i bimbi e aiuteremo anche la Calabria”, L'articolo, De: Inilproviene da Ildenaro.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sanità, De: Inanticorpi monoclonali contro il virus sinciziale; Sanità:De, a rischio chiusura Ps Cardarelli e Ospedale Mare; Deattacca il Governo: "Così uccide la sanità pubblica al Sud"; Desfida destra e sinistra; Sanità: l'intervento del Presidente Dein Consiglio regionale; Vincenzo De: "Evitiamo folklore e politica politicante. La sanità è una priorità, non un optional"; Approfondisci 🔍

Sanità, controriforma di De Luca: "Al Sud stessi soldi del Nord". Lega: "Pensi a spendere meglio"

(lospiffero.com)

Per lo sceriffo Vincenzo De Luca l’attuale sistema di riparto dei fondi per la sanità tra le Regioni è un furto e l’autonomia prossima ventura un’aggravante. Ma il governatore della Campania che un pa ...

Sanità, allarme di De Luca: «Cardarelli e Ospedale del Mare rischiano la chiusura»

(msn.com)

«Nei pronto soccorso oggi non siamo in condizione di fare turni normali perché mancano i medici. Accade oggi nei luoghi territoriali ma presto anche su ospedali grandi come ...

Sanità, De Luca: “A rischio chiusura i Pronto Soccordo del Cardarelli e Ospedale Mare”

(internapoli.it)

Dopo aver analizzato la critica condizione in cui imperversa la sanità italiana, De Luca lamenta le ingiustizie e richiede provvedimenti.

Sanità:De Luca, a rischio chiusura Ps Cardarelli e Ospedale Mare

(ansa.it)

"Nei pronto soccorso oggi non siamo in condizione di fare turni normali perché mancano i medici. Accade oggi nei luoghi territoriali ma presto anche su ospedali grandi come Cardarelli, Ospedale del Ma ...