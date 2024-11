Mein Schiff 5 ha attraccato al Terminal Crociere Zaha Hadid del porto di Salerno, completando la presenza della flotta Mein Schiff per la stagione crocieristica. Con 2.615 passeggeri e 911 membri dell’equipaggio, la nave ospita principalmente turisti tedeschi e americani, molti dei quali hanno scelto tour guidati verso la Costiera Amalfitana (Amalfi e Positano) e gli scavi di Pompei. Circa 800 passeggeri hanno optato per un’uscita libera, mentre nel pomeriggio un gruppo numeroso visiterà Salerno a piedi accompagnato da guide locali. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Salerno, la Mein Schiff 5 attracca al Molo Manfredi: oltre 2.600 crocieristi in visita Leggi tutto su Zon.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Zon.it: Stamattina all’alba, la5 hato al Terminal Crociere Zaha Hadid del porto di, completando la presenza della flottaper la stagioneca. Con 2.615 passeggeri e 911 membri dell’equipaggio, la nave ospita principalmente turisti tedeschi e americani, molti dei quali hanno scelto tour guidati verso la Costiera Amalfitana (Amalfi e Positano) e gli scavi di Pompei. Circa 800 passeggeri hanno optato per un’uscita libera, mentre nel pomeriggio un gruppo numeroso visiteràa piedi accompagnato da guide locali. Segui ZON.IT su Google News.

