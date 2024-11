Roma, crolla pezzo di cornicione dalla chiesa di San Giacomo: un ferito. Il parroco: «Tragedia sfiorata» - Tragedia sfiorata nel cuore di Roma. Un pezzo del cornicione della chiesa San Giacomo in Augusta, in via del Corso, è caduto ferendo lievemente una persona. L’uomo, un residente di 51 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. L’edificio – ha raccontato il parroco – non aveva mostrato «nessuna criticità» nelle scorse settimane. Anzi, sarebbero stati fatti di recente dei sopralluoghi per verificarne la solidità strutturale, essendo la chiesa inserita tra gli edifici coperti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attualmente il sagrato e il luogo di culto sono stati transennati e chiusi al pubblico. Cosa è accaduto È accaduto poco dopo le 12, d’improvviso. Un pezzo del cornicione della chiesa di San Giacomo – in un primo momento si pensava fosse della chiesa di fronte, Santi Nomi di Gesù e Maria – si stacca e cade. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)nel cuore di. UndeldellaSanin Augusta, in via del Corso, è caduto ferendo lievemente una persona. L’uomo, un residente di 51 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. L’edificio – ha raccontato il– non aveva mostrato «nessuna criticità» nelle scorse settimane. Anzi, sarebbero stati fatti di recente dei sopralluoghi per verificarne la solidità strutturale, essendo lainserita tra gli edifici coperti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attualmente il sagrato e il luogo di culto sono stati transennati e chiusi al pubblico. Cosa è accaduto È accaduto poco dopo le 12, d’improvviso. Undeldelladi San– in un primo momento si pensava fosse delladi fronte, Santi Nomi di Gesù e Maria – si stacca e cade.

