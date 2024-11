Nautica, Pagani Isnardi “Gli Usa primo mercato per export italiano” - FORT LAUDERDALE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti sono da molti anni il primo Paese di esportazione di barche italiane. Essere qui vuol dire portare il concetto del bello e ben fatto”. Lo afferma Stefano Pagani Isnardi, direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica, a margine del Boat Show 2024, a Fort Lauderdale, in Florida. sat Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Nautica, Pagani Isnardi “Gli Usa primo mercato per export italiano” Leggi tutto su Unlimitednews.it (Unlimitednews.it - venerdì 1 novembre 2024)- FORT LAUDERDALE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti sono da molti anni ilPaese di esportazione di barche italiane. Essere qui vuol dire portare il concetto del bello e ben fatto”. Lo afferma Stefano, direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria, a margine del Boat Show 2024, a Fort Lauderdale, in Florida. sat Unlimited News - Notizie dal mondo

Essere qui vuol dire portare il concetto del bello e ben fatto". Lo afferma Stefano Pagani Isnardi, direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica, a margine del Boat Show 2024, a Fort ...

Nautica, nel 2023 fatturato raggiunge record storico di 8,33 mld (+13,6%): export +16%

Stefano Pagani Isnardi, Direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica – con il fatturato ... propensione ai mercati esteri, con gli USA che continuano a essere il più importante ...

Stefano Pagani Isnardi, Direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica – con il fatturato del comparto ... ha evidentemente una forte propensione ai mercati esteri, con gli USA che continuano a ...

Nautica, Stati Uniti prima destinazione dell'export con 770 mln

"Non significa però che ci siano tanti armatori alle Cayman - spiega Stefano Pagani Isnardi, responsabile ufficio studi di Confindustria Nautica -. Per i superyacht è il registro in cui viene ...