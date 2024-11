Minturno – La Chiesa, appena ristrutturata, di San Biagio Martire a Marina di Minturno sarà troppo piccola domenica 3 novembre, alle 18, per l’atteso arrivo del nuovo parroco. Uno dei sacerdoti di punta dell’Arcidiocesi di Gaeta, lo sperlongano don Antonio Guglietta, farà il suo ingresso contribuendo a terminare la “vacatio” creatasi con le dimissioni e L'articolo Minturno / Chiesa di San Biagio Martire, arriva il nuovo parroco don Antonio Guglietta Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Minturno / Chiesa di San Biagio Martire, arriva il nuovo parroco don Antonio Guglietta Leggi tutto su Temporeale.info ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Temporeale.info:– La, appena ristrutturata, di Sana Marina disarà troppo piccola domenica 3 novembre, alle 18, per l’atteso arrivo del. Uno dei sacerdoti di punta dell’Arcidiocesi di Gaeta, lo sperlongano don, farà il suo ingresso contribuendo a terminare la “vacatio” creatasi con le dimissioni e L'articolodi SanildonTemporeale Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dagli abiti talari passa alla polizia locale - Foto 1 di 1;/ Nomina di nuovi Parroci nelle comunità parrocchiali della forania di/ Intelligenza artificiale e pace, incontro nel salone parrocchiale di. Un altro campetto dell'oratorio chiuso "per maleducazione"; A Marina disi festeggia il Patrono; Diocesi: Gaeta, a Marina didal 31 luglio tornano le messe in spiaggia; Approfondisci 🔍

Monza, un tetto nuovo per la Chiesa di San Biagio, ma l’opera non è finita

(monzaindiretta.it)

MONZA - Un po' ha fatto il comune, un po' la Chiesa stessa, un po' il gran cuore dei fedeli. L'edificio parrocchiale che fa capo alla chiesa ...

Minturno / Palazzina in fiamme, messe in salvo due persone ed una bambina

(temporeale.info)

MINTURNO – Questa mattina, a Minturno (LT), i Carabinieri della Stazione di Scauri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di incendio all’interno di un’abitazione di una palazzina di 3 piani.

Minturno / Commemorazione Paolo Orlandi: dalla chiesa al campo da basket, grande commozione

(temporeale.info)

MINTURNO – Momenti di commozione ma anche tanti sorrisi ... Ad una sentitissima e partecipata messa di suffragio celebrato presso la chiesa dell’Immacolata ha fatto seguito un’esibizione che, ...

Minturno è il primo comune italiano pronto al rischio tsunami

(ansa.it)

Minturno, comune costiero della provincia di Latina, nel Lazio, è il primo in Italia ad essere effettivamente pronto ad affrontare il rischio tsunami. Riceve infatti il riconoscimento ‘Tsunami ...