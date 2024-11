Leggo.it - Lorenzo Cubello morto nell'esplosione Toyota, lo straziante addio della compagna incinta: «Nostro figlio è un maschio, si chiamerà come te» Leggi tutto su Leggo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Leggo.it: Sognava di veder nascere e crescere Aurora, la bimba che nascerà da qui a qualche mese, di diventare papà e creare una famiglia con la sua «principessa», Paola. Ma la vita

Lorenzo Cubello morto nell'esplosione Toyota, lo straziante addio della compagna incinta: «Nostro figlio è un maschio, si chiamerà come te»

Ma la vita per Lorenzo Cubello, 37 anni, ha avuto in serbo altro: l'operaio è morto nell'esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale (Bologna) del 23 ottobre. Non saprà mai, o forse da ...

L’operaio, morto a 37 anni, sarebbe diventato papà tra due mesi. Il piccolo si chiamerà come lui. Almeno 300 persone nella chiesa dei santi Pietro e Paolo di Anzola dell’Emilia per l’ultimo, doloroso ...

Ieri si è celebrato il funerale dell’operaio morto per l’esplosione alla Toyota. La compagna Paola, incinta, darà al figlio il nome del padre: "Grazie di tutto".

Al funerale la compagna Paola ha annunciato in lacrime che aspetta un maschio: «Ci avevano detto che sarebbe stata una bimba ma invece sarà un bambino». Presenti i genitori dell’altra vittima Fabio To ...