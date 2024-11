Agi.it - Lo sport allunga la vita agli anziani con l'Alzheimer

AGI - Nelle persone con demenza, l'attività fisica di qualsiasi intensità risulta collegata a un rischio di morte del 30 per cento più basso rispetto ai pazienti sedentari. Lo conferma uno studio, pubblicato sul British Journal ofs Medicine, condotto dscienziati del National Research Foundation of Korea (Nrf) e dell'università della Corea. Il team, guidato da Ga Eun Nam, ha utilizzato i dati del servizio assicurativo sanitario nazionale coreano, che comprendeva 60.252 persone a cui era stata diagnosticata una forma di demenza tra il 2010 e il 2016 e che si erano sottoposte a controlli sanitari due anni prima e due anni dopo la diagnosi. L'età media dei partecipanti era di 74 anni: 43.276 persone, pari al 72 per cento della coorte, soffrivano di, mentre a 7.536, ossia il 12,5 per cento del campione, era stata diagnosticata demenza vascolare.