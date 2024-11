podcast! Gk News di questa settimana vi racconta le novità del prossimo simposio tecnico dedicato alla pizza contemporanea, Pizza up!, che quest’anno si terrà per la prima volta a Venezia, il 4 e 5 novembre. Ce lo racconta Piero Gabrieli, organizzatore e direttore marketing di Petra Molino Quaglia. Ed ecco gli eventi del week end. Orbetello si appresta a diventare il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’anno: fino al 3 novembre, la laguna accoglierà nuovamente Gustatus – Il Senso del Gusto. A Cesenatico, fino al 3 novembre si svolgerà Il Pesce fa Festa, un grande evento gastronomico dedicato ai piatti a base di pesce. A Ferrara, Ferrara Food Festival, fino al 3 novembre nel centro storico con spettacoli, degustazioni e show cooking, con la partecipazione di chef rinomati e ospiti dal mondo della cultura e dello spettacolo. Linkiesta.it - Le notizie buone sono tutte nel nostro podcast Leggi tutto su Linkiesta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Linkiesta.it: Ascolta il! Gk News di questa settimana vi racconta le novità del prossimo simposio tecnico dedicato alla pizza contemporanea, Pizza up!, che quest’anno si terrà per la prima volta a Venezia, il 4 e 5 novembre. Ce lo racconta Piero Gabrieli, organizzatore e direttore marketing di Petra Molino Quaglia. Ed ecco gli eventi del week end. Orbetello si appresta a diventare il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’anno: fino al 3 novembre, la laguna accoglierà nuovamente Gustatus – Il Senso del Gusto. A Cesenatico, fino al 3 novembre si svolgerà Il Pesce fa Festa, un grande evento gastronomico dedicato ai piatti a base di pesce. A Ferrara, Ferrara Food Festival, fino al 3 novembre nel centro storico con spettacoli, degustazioni e show cooking, con la partecipazione di chef rinomati e ospiti dal mondo della cultura e dello spettacolo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lenel nostro podcast; Inzaghi: "Con la Juve fatte cosema in fase di non possesso tutti devono migliorare"; Regionali Liguria, Bucci vince: «Sarò il presidente di tutti». Orlando sconfitto, Meloni si congratula. Renzi:; Lenegative? Non è così: ecco una lista di "cose" che abbiamo trascurato (ma nontrascurabili); Previsioni meteo: è “caldo record”! Ma record rispetto a che?; Per la Sardegna le rinnovabiliun buon affare o no? Le risposte della scienza ai dubbi; Approfondisci 🔍

Buone notizie streaming

(comingsoon.it)

Trova dove sono disponibili l'audio e i sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). Trovi Buone notizie in streaming in abbonamento su Amazon Prime Video.

Tutte le notizie

(firstonline.info)

Nel suo nuovo libro "Per un governo che ami il mercato" l'ex ministro De Vincenti illustra un nuovo modello di politica industriale che deve collocarsi in un orizzonte integralmente europeo o ...

La nuova app Pixel Weather arriva anche sui Pixel più datati

(ilsoftware.it)

La nuova versione Pixel Weather arriva anche sui dispositivi Pixel più datati: ecco quali sono le novità dell'app.

Altro che buone vacanze

(lanotiziagiornale.it)

Si alzano al mattino, lavorano tutto il giorno e tornano a casa sfiniti per essere comunque poveri. Sotto i 12 mila euro all’anno ci sono un terzo dei lavoratori. Ma nell’estate del 2024 è ...