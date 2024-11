Quotidiano.net - L’analisi del dopo voto. Meloni è ancora più forte. E la sinistra perde le staffe

Leggi tutto su Quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Vespa Undici vittorie su dodici elezioni regionali e in province autonome nei due anni del governonon garantiscono certo che andrà sempre così, ma sono un segnale importante. Accadde ain passato, oggi tocca alla destra, domani chissà. Ma si rafforza per la maggioranza quel consenso in capo alla presidente del Consiglio che l’ultimo numero dell’Economist rileva doppio di quello di Macron e di Scholz. L’Italia resta tuttavia spaccata in due. Non è abituale che il presidente della Repubblica rimproveri le agenzie di rating perché sottovalutano la crescita economica dell’Italia che unisce alla solidità politica (la virtù più preziosa) una crescita post Covid superiore a quella di Francia e Germania, uno spread basso e sotto controllo, un tasso di occupazione mai raggiunto dai tempi di Garibaldi (copyright).