Da venerdì 15 a domenica 17 novembre si terranno a Pila (in Polonia) i Campionati Europei Under 23 2024 di Judo. Il programma della rassegna continentale giovanile prevede come di consueto lo svolgimento di quattordici categorie di peso individuali (sette per genere) e, nella giornata conclusiva, della prova a squadre miste (3 categorie maschili e 3 femminili). L'Italia sfrutterà il contingente massimo a disposizione e si presenterà dunque nella località polacca con una delegazione di 18 atleti per le prove individuali. In campo femminile combatteranno Asia Avanzato (48 kg), Giulia Ghiglione (48 kg), Agnese Zucco (63 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Claudia Sperotti (70 kg), Ludovica Franzosi (70 kg), Irene Caleo (78 kg), Erica Simonetti (+78 kg) e Tiziana Marini (+78 kg).

Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei U23: iscritti 18 azzurri, test interessante per giovani e seconde linee

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre si terranno a Pila (in Polonia) i Campionati Europei Under 23 2024 di judo. Il programma della rassegna continentale ...

