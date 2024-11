Infortunio Jankto, ecco le condizioni del centrocampista del Cagliari - Infortunio Jankto, quest’oggi vi aggiorniamo relativamente alle condizioni del duttile centrocampista del Cagliari verso la sfida contro la Lazio L’Infortunio riportato dal giocatore ceco continua a privare Davide Nicola di uno degli elementi più duttili della rosa sarda. Jakub Jankto sta patendo una problematica alla caviglia che non gli permette di lavorare in gruppo assieme ai compagni. Calcionews24.com - Infortunio Jankto, ecco le condizioni del centrocampista del Cagliari Leggi tutto su Calcionews24.com (Calcionews24.com - venerdì 1 novembre 2024), quest’oggi vi aggiorniamo relativamente alledel duttiledelverso la sfida contro la Lazio L’riportato dal giocatore ceco continua a privare Davide Nicola di uno degli elementi più duttili della rosa sarda. Jakubsta patendo una problematica alla caviglia che non gli permette di lavorare in gruppo assieme ai compagni.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dae Kingstone fino a Pavoletti: ledegli acciaccati in casa Cagliari; Genoa-Cagliari,neanche in panchina:perché; Tabella indisponibili: da Nico e Brescianini a Messias, tutti gli infortunati e i tempi di recupero; Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per l'ottava giornata; Gli specialisti dei calci piazzati per il fantacalcio:chi tira corner e punizioni, squadra per squadra; Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per la sesta giornata (infrasettimanale); Approfondisci 🔍

Infortunio Jankto, la situazione del centrocampista del Cagliari verso la Lazio

(cagliarinews24.com)

Infortunio Jankto, quest’oggi vi aggiorniamo relativamente alle condizioni del duttile centrocampista del Cagliari verso la sfida contro la Lazio L’infortunio riportato dal giocatore ceco continua a ...

Infortunio Jankto, le ultime sul centrocampista del Cagliari

(cagliarinews24.com)

L’infortunio alla caviglia non lascia in pace Jakub Jankto, il quale non è stato convocato per a partita contro la Juventus di Thiago Motta. Le ultime novità ci riportano di un giocatore ancora in ...

Infortunio Thuram: ecco cosa filtra sulle sue CONDIZIONI

(calcionews24.com)

Ecco cosa filtra sulle sue condizioni, stando a quanto riporta Calciomercato.com. INFORTUNIO THURAM – «Nel post partita Inzaghi ha poi motivato il suo cambio, parlando delle condizioni non ...

Infortunio per Calafiori: si teme un lungo stop per il difensore dell'Arsenal

(msn.com)

Brutte notizie in arrivo per Riccardo Calafiori. Il difensore dell'Arsenal e della Nazionale sembra aver accusato un brutto infortunio nel match di ieri sera in Champions League contro ...