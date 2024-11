lunedì 4 novembre alle 15.30 nella parrocchia della Bicocca a Novara si terrà il funerale di Massimiliano Buscemi, l'uomo di 58 anni investito e ucciso in città lo scorso giovedì 24 ottobre. L'uomo stava attraversando a piedi lungo il baluardo La Marmora vicino alla scuola Omar. Lascia la moglie Novaratoday.it - Incidente mortale a Novara, lunedì il funerale di Massimiliano Buscemi Leggi tutto su Novaratoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Novaratoday.it:4 novembre alle 15.30 nella parrocchia della Bicocca asi terrà ildi, l'uomo di 58 anni investito e ucciso in città lo scorso giovedì 24 ottobre. L'uomo stava attraversando a piedi lungo il baluardo La Marmora vicino alla scuola Omar. Lascia la moglie

