micio rianimato dai Vigili del fuoco a Cesena dopo essere stato coinvolto in un incendio in una casa. L'animale è stato rianimato con tanto di bombola di ossigeno e mascherina dai pompieri. Il rogo è scoppiato in un appartamento di via Giacomo Leopardi Cesenatoday.it - Il micio rianimato dai pompieri dopo l'incendio, "Eros" ora è in una clinica veterinaria: lanciata una raccolta fondi Leggi tutto su Cesenatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cesenatoday.it: In tanti si sono commossi per la vicenda deldai Vigili del fuoco a Cesenaessere stato coinvolto in unin una casa. L'animale è statocon tanto di bombola di ossigeno e mascherina dai. Il rogo è scoppiato in un appartamento di via Giacomo Leopardi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildail'incendio, "Eros" ora è in una clinica veterinaria: lanciata una raccolta fondi; Incendio in appartamento:il gatto; Un gatto coinvolto nell'incendio che divampa in cucina,con l'ossigeno dai Vigili del fuoco; Calimera, massaggio cardiaco dei vigili del fuoco per rianimare un gattino VIDEO; Incendio a Sesto, va a fuoco un appartamento con dentro un gatto:col respiratore; Incendio in appartamento nel Genovese, uomo intossicato dal fumo per salvare il suo gatto; Approfondisci 🔍

Gatto chiude i padroni fuori casa "per gioco": costretti a chiamare i pompieri. «Ci guardava dall'appartamento»

(msn.com)

La coppia aveva passato la giornata fuori per lavoro, ed è rientrata a casa prima di mezzanotte. Quando la chiave è stata inserita nella serratura, tuttavia, qualcosa non ha ...

Cervello di maiale rianimato un’ora dopo la morte per arresto cardiaco: il controverso esperimento

(fanpage.it)

I ricercatori sono stati in grado di rianimare il cervello di alcuni maiali circa un'ora dopo il decesso avvenuto per arresto cardiaco e circolatorio. In altri termini, hanno ripristinato la ...

Altopiano 7 Comuni. Cane cade nel dirupo, lo salvano i pompieri dopo 2 giorni di ricerche

(altovicentinonline.it)

Dopo le prime ricerche, le quali hanno avuto esito negativo per le pessime condizioni di visibilità, questa mattina l’individuazione. L’animale è stato visto con un drone, da un amico del padrone in ...

I pompieri scartano un dono che è destinato a tutti

(cdt.ch)

Il caso vuole che la consegna sia avvenuta il giorno del compleanno del comandante del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto Corrado Tettamanti ... Si tratta del terzo sistema di questo tipo ...