Il carro armato Hyundai K3 La propulsione a idrogeno lo rende silenzioso e invisibile

(Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 novembre 2024 - Se la Corea del Nord aiuta militarmente la Russia nella guerra in Ucraina, i tanto odiati cugini della Corea del Sud si stanno adoperando per collaborare con Kiev. All’inizio gli agenti del Sud si erano limitati a spiare le trame di Pyongyang con Mosca, con la possibile scesa in campo di oltre 8.000 soldati nordcoreani attesa nel Kursk, ma ora Seul sta valutando anche se incidere di più nella guerra, magari fornendo a Kiev mezzi militari e uomini. Boom settore armi della Corea del Sud In questa ottica l'arsenale convenzionale della Corea del Sud non ha nulla da invidiare per tecnologia a quello delle grandi potenze. Inoltre tra il 2021 e il 2022 Seul ha aumentato le sue vendite di armamenti del 230%, e molte di quelle armi sono finite già nella guerra tra Mosca e Kiev.