Giovanni Mpteshi Perricard è il mostro finale del servizio

(Di venerdì 1 novembre 2024)Mpetshiha 20 anni, un nome difficile da pronunciare e gli occhi perennemente aggrottati. Gli danno l’aria buffa dei personaggi brontoloni dei cartoni animati. Da qualche mese si aggira nel circuito ATP come lo spettro angosciante di un mondo futuro; sono queste le sembianze del cavaliere venuto ad annunciare l’apocalisse del tennis? Senza girarci troppo attorno, Mpetshiè alto due metri e zero tre e da quell’altezza, esattamente due volte la rete da tennis, tira servizi terrificanti. Siamo in un’epoca in cui la velocità alè comune e normalizzata, eppureriesce ad andare un po’ oltre, a scandalizzarci, a farci vedere qualcosa di nuovo. A dimostrarci che sì: si può persino tirare più forte, ancora più forte. Il, già il colpo di gran lunga più importante per un tennista oggi, può diventare ancora più importante.