Montecatini Terme, 1 novembre 2024 – "Gli immobili che l'allora Asl 3 acquistò dalle Terme, tra viale Marconi e via della Salute, a Nord e a Sud dell'incrocio di queste strade, sono inutilizzati da oltre 12 anni. Avrebbero potuto contribuire alla valorizzazione di questa zona della città, ospitando i servizi sanitari del territorio. Invece, l'attuale Asl Toscana Centro non ha ancora dichiarato quali intenzioni abbia per il futuro". La denuncia arriva dal consigliere regionale Alessandro Capecchi e dal consigliere comunale di minoranza Alessandro Sartoni, entrambi esponenti di Fratelli d'Italia. Tra il 2009 e il 2012, l'Asl 3 acquistò dalle Terme gli ex magazzini, l'ex lavanderia e l'area ex prodotti derivati, al tempo ormai quasi del tutto dismesse. La spesa complessiva fu di circa cinque milioni di euro.

Ex immobili termali inutilizzati. “Da 12 anni sono senza un futuro”

Montecatini Terme, 1 novembre 2024 – "Gli immobili che l'allora Asl 3 acquistò dalle Terme, tra viale Marconi e via della Salute, a Nord e a Sud dell'incrocio di queste strade, sono inutilizzati ...

