Edificio nuovo inaccettabili i tanti problemi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Nella nuova palazzina degli uffici comunali, nei giorni scorsi, si è verificato la rottura di una condotta e diverse postazioni di lavoro, in particolare gli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia, sono state sommerse dall’acqua. "Com’è ormai noto, la realizzazione dell’immobile ha registrato una lunga traversia, con pesanti ritardi di fine lavori e cospicuo aumento di costi –sottolinea Veronica Verlicchi, capogruppo di La Pigna –. Sono infatti serviti ben 11 anni prima di arrivare all’inaugurazione degli uffici, con un costo complessivo di oltre 12 milioni di euro. Il prolungarsi dei lavori oltre il termine preventivato, ha costretto il Comune di Ravenna a sborsare pù soldi del previsto: anche per coprire il costo dell’affitto degli immobili privati che ospitavano gli uffici destinati al trasferimento nella nuova palazzina di via Berlinguer.