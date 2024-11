Delitto di Avetrana ha scosso l’Italia intera, ed oggi si trova ad interpretare un ruolo di primaria importanza nella miniserie dedicata a questo drammatico evento.Roberta Infantino, giovane attrice beneventana, ha trovato la sua vocazione nella recitazione fin da giovanissima. Dopo aver intrapreso gli studi universitari a Firenze, ha ben presto però compreso che la professione attoriale fosse il suo vero sogno. Consapevolezza che l’ha spinta a trasferirsi a Roma, dove ha conseguito il diploma di attrice. La sua carriera ha preso slancio con il Gruppo Tapodes, dove ha recitato nello spettacolo “Non so nemmeno se sono felice”, tratto dai racconti di Irène Némirovsky e diretto da Luca De Bei. Anteprima24.it - Delitto di Avetrana, la serie tv con l’attrice beneventana Roberta Infantino Leggi tutto su Anteprima24.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: 3 minutiAveva solo 13 anni quando il 26 agosto 2010 il tragicodiha scosso l’Italia intera, ed oggi si trova ad interpretare un ruolo di primaria importanza nella minidedicata a questo drammatico evento., giovane attrice, ha trovato la sua vocazione nella recitazione fin da giovanissima. Dopo aver intrapreso gli studi universitari a Firenze, ha ben presto però compreso che la professione attoriale fosse il suo vero sogno. Consapevolezza che l’ha spinta a trasferirsi a Roma, dove ha conseguito il diploma di attrice. La sua carriera ha preso slancio con il Gruppo Tapodes, dove ha recitato nello spettacolo “Non so nemmeno se sono felice”, tratto dai racconti di Irène Némirovsky e diretto da Luca De Bei.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, bloccata la messa in onda dellasuldi Sarah Scazzi; Lache racconta l'omicidio di Sarah Scazzi andrà in onda con un nuovo titolo; Qui non è Hollywood, chi è la giornalista dellasuldi: il caso Sarah Scazzi nei media;, laQui non è Hollywood è uno show del dolore che parla di mostri e del vuoto d'amore di Sarah Scazzi;, lacambia titolo e arriva finalmente su Disney+: Ecco la nuova data d'uscita e tutti gli aggiornamenti;di, latv con l’attrice beneventana Roberta Infantino; Approfondisci 🔍

Sarah Scazzi e il delitto di Avetrana: la storia vera dietro Qui non è Hollywood

(cinematographe.it)

Chi ha ucciso Sarah Scazzi e qual è la verità dietro il delitto di Avetrana? Ricostruiamo i fatti reali dietro la serie Qui non è Hollywood ...

Dove vedere Qui non è Hollywood in streaming: è la serie TV sul delitto di Avetrana

(msn.com)

Ecco dove vedere in streaming Qui non è Hollywood, la serie TV che ha fatto tanto discutere sul delitto di Avetrana. Il delitto di Avetrana è uno dei fatti di cronaca che, negli ultimi anni, ha sconvo ...

Delitto Sarah Scazzi, ad Avetrana in tanti hanno deciso di non guardare la produzione

(quotidianodipuglia.it)

Nel cuore di Avetrana serpeggia un sentimento diffuso di distacco e di discrezione, un'emozione condivisa da molti cittadini all'indomani della pubblicazione della serie tv su Disney+, ...

Delitto di Avetrana, la serie tv sarà online dal 30 ottobre: cambia il titolo

(msn.com)

Cancellato il riferimento al paese del Tarantino dopo il ricorso del Comune. Nel cast Vanessa Scalera, Giulia Perulli, Federica Pala, Paolo De Vita ...