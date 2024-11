Lapresse.it - Crosetto: “Festeggiare forze armate significa ricordare il sacrificio di chi difende democrazia”

Leggi tutto su Lapresse.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) “oggi lericordarsi delle persone che ogni giorno lavorano per garantire la nostra sicurezza non solo in Italia ma in ogni luogo dove la guerra sta procurando ferite.inchinarsi a centinaia di migliaia di persone che lo fanno in silenzio. Nessuno vede il soldato impegnato in “Strade sicure”, oppure il marinaio in navigazione nel Mar Rosso. Noi oggi ricordiamo questo, il loro lavoro e ildi chi cento anni fa consentì al paese di tornare unito”. Il ministro della Difesa Guidoinaugura l’apertura del “Villaggio Difesa” al Circo Massimo