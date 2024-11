Bagnaia il campione MotoGp non correrà a Valencia | Anche a costo di perdere il Mondiale

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Pecco ha deciso: non correrà nell'ultimo GP del Mondiale di MotoGP. Per il torinese i motivi etici, vengono prima del suo terzo titolo: "Raggiungere l'obiettivo finale per me, che è vincere il titolo, non sono disposto a correre a Valencia". Parla dalla Malesia Pecco, dove stamattina (1 novembre) sfreccia nelle pre-qualifiche della Sprint con il miglior tempo, davanti al rivale Jorge Martin. Parole forti quelle di Pecco Bagnaia che spiegano senza mezzi termini il suo boicottaggio dell'ultimo GP a Valencia e mettono sotto una grande pressione la Dorna.