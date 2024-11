Arresto cardiaco avvenuto durante una partita di padel ad Arezzo. Alcuni presenti hanno eseguito immediatamente le manovre di rianimazione, utilizzando il defibrillatore automatico (DAE) disponibile sul posto. L’uomo, 52 anni, è stato successivamente trasportato in codice 3 al pronto soccorso di Arezzo per ricevere ulteriori cure. Sul luogo sono intervenuti l’automedica di Arezzo e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, garantendo un soccorso tempestivo. L'articolo Arresto cardiaco durante una partita di padel ad Arezzo: 52enne rianimato e trasportato in ospedale proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Arresto cardiaco durante una partita di padel ad Arezzo: 52enne rianimato e trasportato in ospedale Leggi tutto su Lortica.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lortica.it: Alle ore 20:00 di ieri è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per unavvenutounadiad. Alcuni presenti hanno eseguito immediatamente le manovre di rianimazione, utilizzando il defibrillatore automatico (DAE) disponibile sul posto. L’uomo, 52 anni, è stato successivamentein codice 3 al pronto soccorso diper ricevere ulteriori cure. Sul luogo sono intervenuti l’automedica die un’ambulanza della Croce Bianca di, garantendo un soccorso tempestivo. L'articolounadiadinproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Salvato con il defibrillatore,mentre gioca al padel. Fuori pericolo, ecco com'è andata;unadi padel ad Arezzo: 52enne rianimato e trasportato in ospedale;ladi calcio a Moraro: così due giocatori hanno salvato il 26enne grazie al …;ladi calcio: 27enne a Cattinara;ladi calcio: 27enne intubato; Europei, Eriksen "Penso positivo, non al malore di tre anni fa"; Approfondisci 🔍

Va in arresto cardiaco durante una partita di calcio: diciottenne salvato dal defibrillatore

(news.fidelityhouse.eu)

Attimi di panico a Ronco Scrivia (GE) dove un giovane calciatore, durante la partita, va in arresto cardiaco. Salvifico è stato l'intervento di primo soccorso che ha permesso di scongiurare il peggio.

Morte in campo durante la partita: l’addio della Serie A | Mondo del calcio sotto choc

(goalsicilia.it)

Probabile arresto cardiaco, si è accasciato al suolo dopo avere detto ai compagni di avere accusato un malore.

Morto Gigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza stroncato da un arresto cardiaco in campo: aveva 61 anni

(msn.com)

Luigi Rocca, per tutti Gigi, ex calciatore di Inter e Piacenza, è morto a 61 anni dopo un arresto cardiaco in campo. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio durante una partita di ...

Morto Luigi Rocca, ex calciatore dell’Inter: fatale un malore in campo durante una partita tra amici

(informazione.it)

Gigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza, è morto a 61 anni a seguito di un arresto cardiaco in campo. Stava giocando a calcio con gli amici a Piacenza, nel… Leggi ...