Padova ha operato due fermi nei confronti di due giovani, accusati di una serie di truffe nei confronti di anziani. I due arrestati, un venticinquenne e un ventenne provenienti da Napoli, si sono resi protagonisti di tentativi di estorsione ben congegnati, approfittando della vulnerabilità delle loro vittime. Il modus operandi dei truffatori Entrambi i giovani truffatori hanno seguito un copione simile per ingannare le loro vittime. Nel primo caso, il venticinquenne ha cercato di estorcere denaro a una donna di 85 anni di Loreggia, presentandosi come un carabiniere in servizio. Il truffatore ha comunicato alla vittima che un parente stretto era stato arrestato in seguito a un grave incidente stradale e che necessitava di una somma di denaro per pagare la cauzione e liberarsi dalla detenzione. Gaeta.it - Arresti a Padova: due giovani napoletani accusati di truffe ai danni di anziani Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, la Squadra Mobile diha operato due fermi nei confronti di duedi una serie dinei confronti di. I due arrestati, un venticinquenne e un ventenne provenienti da Napoli, si sono resi protagonisti di tentativi di estorsione ben congegnati, approfittando della vulnerabilità delle loro vittime. Il modus operandi dei truffatori Entrambi itruffatori hanno seguito un copione simile per ingannare le loro vittime. Nel primo caso, il venticinquenne ha cercato di estorcere denaro a una donna di 85 anni di Loreggia, presentandosi come un carabiniere in servizio. Il truffatore ha comunicato alla vittima che un parente stretto era stato arrestato in seguito a un grave incidente stradale e che necessitava di una somma di denaro per pagare la cauzione e liberarsi dalla detenzione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Truffa del finto incidente, nel mirino gli anziani:; CARTE FALSE PER I PERMESSI:ARRESTATI A; Sgominata associazione a delinquere, falsificava i documenti per far ottenere permessi di soggiorno:arres; QUESTURA DI: IN VIA TOMMASEO ANCORA 2PER SPACCIO DI DROGA E RAPINA EFFETTUATI DALLE VOLANTI E DALLA SQUADRA MOBILE.;giovanissimi sorpresi con 20 dosi di cocaina: arrestati; Tentata rapina a: arrestatiuomini dopo il colpo fallito; Approfondisci 🔍

Sgominata associazione a delinquere, falsificava i documenti per far ottenere permessi di soggiorno: due arresti a Padova

(ilgazzettino.it)

PADOVA - Sono sedici le misure cautelari eseguite questa mattina, 28 ottobre, dai carabinieri della compagnia di Eboli, Salerno, Padova, Montella e Torre del Greco ed emesse dal Gip del Tribunale di..

Truffa del finto incidente, nel mirino gli anziani: due arresti a Padova

(mattinopadova.gelocal.it)

La Polizia ha fermato due giovani responsabili di altrettanti tentativi di estorsione ai danni di due ottantenni a Loreggia e Teolo. Una anziana ha ...

Amministratori sotto tiro, due arresti: «Soddisfazione, ma non possiamo abbassare la guardia»

(padovaoggi.it)

Le due persone arrestate, stando alle risultanze di indagine, avrebbero anche minacciato cittadini, funzionari pubblici e lo stesso sindaco della città. La posizione di Avviso Pubblico ...

Incendi dolosi a Vigonza, due arresti. Il movente: la vendetta

(rainews.it)

Svolta nell'inchiesta. Ai domiciliari due persone, titolari di una ditta di autotrasporti, coinvolta in una controversia giudiziaria, a seguito delle denunce del Comune e di alcuni residenti ...