Aggressione a Napoli: il deputato Borrelli minacciato nel Rione Sanità durante un incontro - Facebook WhatsApp Twitter Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, ha riportato un episodio di Aggressione e minacce a Napoli, nello storico Rione Sanità. La violenza si è manifestata mentre Borrelli si trovava in compagnia di Liudmyla Skliar, una donna ucraina che nel 2021 era rimasta coinvolta in una sparatoria. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al crescente peso della criminalità nella zona. Il contesto dell’Aggressione nel Rione Sanità La mattinata di Borrelli è stata segnata da una serie di eventi drammatici. Mentre era nel Rione Sanità, noto per le sue tradizioni culturali ma anche per la presenza di fenomeni di criminalità, il deputato e Liudmyla Skliar sono stati avvicinati da un gruppo di persone che hanno iniziato a gridare. Gaeta.it - Aggressione a Napoli: il deputato Borrelli minacciato nel Rione Sanità durante un incontro Leggi tutto su Gaeta.it (Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Facebook WhatsApp Twitter Francesco Emiliodi Alleanza Verdi Sinistra, ha riportato un episodio die minacce a, nello storico. La violenza si è manifestata mentresi trovava in compagnia di Liudmyla Skliar, una donna ucraina che nel 2021 era rimasta coinvolta in una sparatoria. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al crescente peso della criminalità nella zona. Il contesto dell’nelLa mattinata diè stata segnata da una serie di eventi drammatici. Mentre era nel, noto per le sue tradizioni culturali ma anche per la presenza di fenomeni di criminalità, ile Liudmyla Skliar sono stati avvicinati da un gruppo di persone che hanno iniziato a gridare.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e minacce al Rione Sanità a: vittima ilBorrelli (Avs);: ilBorrelli minacciato nel Rione Sanità durante un incontro;Borrelli aggredito da venditori abusivi al Mappatella Beach: coinvolti anche i gestori del ch; Missione punitiva in carcere, gravissimo un detenuto 25enne. “Sequestrati anche due agenti”; Il parlamentare Borrelli denuncia: "Minacciato di morte all'esterno dell'ospedale Cardarelli";, rissa in centro per il parcheggio: garagisti inseguono e aggrediscono i turisti in strada - Il video; Approfondisci 🔍

Napoli, Francesco Emilio Borrelli insultato nel Rione Sanità

(ilmattino.it)

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, rende noto di essere stato aggredito e minacciato mentre si trovava questa mattina nel Rione ...

Napoli, chi ha aggredito il personale medico nel Dipartimento di Veterinaria della Federico II: il video e gli arresti

(unita.it)

Napoli, chi ha aggredito il personale medico nel Dipartimento di Veterinaria della Federico II: il video e gli arresti ...

Napoli, muore cane di quartiere e picchiano veterinari e professori. Video

(tg.la7.it)

"Sig.Borrelli sono uno studente. Oggi c'è stata un'aggressione ai sanitari alla facoltà di medicina veterinaria di Napoli ad opera di alcuni siggetti a cui èmorto il cane. Gli aggrediti sono tutti ...

Muore il cane, missione punitiva contro i veterinari di Napoli

(virgilio.it)

Aggressione contro i medici del Dipartimento di Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli con pugni e calci dopo la morte di un cane.