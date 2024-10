Waxy chiude un round di finanziamento da 135 milioni per innovare la sicurezza alimentare

Waxy chiude un round di finanziamento da 1,35 milioni per innovare la sicurezza alimentare (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Waxy, startup operativa dal 2021 nel campo della sanificazione di liquidi e prodotti alimentari, ha recentemente annunciato il completamento di un round di finanziamento da 1.350.000 euro. L’obiettivo chiave di questo investimento è lo sviluppo di un sistema innovativo per migliorare la sicurezza alimentare, con un particolare focus sul mantenimento delle caratteristiche organolettiche e funzionali dei prodotti. Questa iniziativa mira anche a ridurre significativamente i consumi energetici e l’uso di acqua, elementi cruciali in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità . Innovazione nel processo di pastorizzazione Waxy si distingue nel panorama delle startup grazie alla sua capacità di innovare i processi di pastorizzazione all’interno dell’industria alimentare. Gaeta.it - Waxy chiude un round di finanziamento da 1,35 milioni per innovare la sicurezza alimentare Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, startup operativa dal 2021 nel campo della sanificazione di liquidi e prodotti alimentari, ha recentemente annunciato il completamento di undida 1.350.000 euro. L’obiettivo chiave di questo investimento è lo sviluppo di un sistema innovativo per migliorare la, con un particolare focus sul mantenimento delle caratteristiche organolettiche e funzionali dei prodotti. Questa iniziativa mira anche a ridurre significativamente i consumi energetici e l’uso di acqua, elementi cruciali in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità . Innovazione nel processo di pastorizzazionesi distingue nel panorama delle startup grazie alla sua capacità dii processi di pastorizzazione all’interno dell’industria

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:undida 1.350.000 euro da CDP Venture Capital, Granarolo e Sud Speed Up; Sicurezza alimentare: Cdp Venture Capital, Granarolo e Sud Speed Up investono 1,35 milioni nella start-up; Nasce "Filiera Pasta", iniziativa di Filiera Italia per tutelare e promuovere il settore; Leonardo Maria Del Vecchio è diventato il maggiore azionista di Boem e c'è un nuovo management; Alessandro Medi è il nuovo amministratore delegato di Dispensa Emilia; Simone Santini nominato direttore generale di Fileni. Mantiene la carica di Cco; Approfondisci 🔍

Waxy chiude un round di finanziamento da 1.350.000 euro da CDP Venture Capital, Granarolo e Sud Speed Up

(foodaffairs.it)

Waxy, una startup innovativa specializzata nella progettazione, costruzione e distribuzione di tecnologie per la ...

La fintech Axyon AI chiude con successo un finanziamento di 2,1 milioni di euro

(01net.it)

Axyon AI completa un round di 2,1 milioni di euro per un totale di 6 milioni di euro di fundraising in meno di un anno, per espandere le innovazioni ...

Open AI chiude round di finanziamenti da record, il gruppo vale oltre $ 150 mld

(informazione.it)

OpenAI ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 6,6 miliardi di dollari, raggiungendo una valutazione di 157 miliardi, secondo un post del blog dell'azienda. (Multiplayer.it ...

OpenAI chiude round di finanziamenti da 6,6 miliardi di dollari. Microsoft e Nvdia partecipano

(tradingonline.com)

Tra le new entry c’è anche Nvdia. OpenAI cambia volto e accede al round di finanziamenti La conclusione del nuovo round di investimenti per OpenAI coincide con alcuni cambiamenti effettuati ai vertici ...