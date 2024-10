Un'altra valle al voto contro orsi e lupi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il plebiscito della Val di Sole che, numeri alla mano, ha decretato in toto la pericolosità di orsi e lupi nel territorio, ora tocca a un’altra valle trentina andare al voto: è la Val di Non, dove il referendum sui grandi carnivori si terrà in una data a cavallo tra il 25 novembre e l’8 Trentotoday.it - Un'altra valle al voto contro orsi e lupi Leggi tutto 📰 Trentotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il plebiscito della Val di Sole che, numeri alla mano, ha decretato in toto la pericolosità dinel territorio, ora tocca a un’trentina andare al: è la Val di Non, dove il referendum sui grandi carnivori si terrà in una data a cavallo tra il 25 novembre e l’8

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Orsi e lupi pericolosi”. Il referendum tra i boschi divide il Trentino; “L’orso è pericoloso”: 7731 sì contro il grande plantigrado; Referendum sull’orso in Val di Sole, ecco quali sono gli scenari post; Val di Sole alper il referendum sugli orsi; Referendum sugli orsi, seggi aperti fino alle 20; In Trentino la Val di Sole pronta a dire "no" a orsi e lupi: referendum in 13 comuni; Approfondisci 🔍

Nuovo referendum: anche la val di Non al voto su orsi e lupi

(giornaletrentino.it)

TRENTO. Dopo la Val di Sole, anche la Comunità della Valle di Non, in Trentino, è chiamata ad esprimersi sulla presenza di orsi e lupi sul proprio territorio, in una consultazione popolare che si ...

Referendum su orsi e lupi, al voto anche la Valle di Non

(ansa.it)

Dopo la Val di Sole, anche la Comunità della Valle di Non, in Trentino, è chiamata ad esprimersi sulla presenza di orsi e lupi sul proprio territorio, in una consultazione popolare che si terrà tra il ...

Val di Sole al voto per il referendum sugli orsi

(lavocedelnordest.eu)

Val di Sole (Trento) – Affluenza importante in Val di Sole per la consultazione popolare sulla gestione degli orsi nel territorio. A mezzogiorno la partecipazione era s uperiore al 25% dei circa ...

Voto in Liguria, effetto domino sui ripescaggi: il più vicino è Garibaldi (Lega)

(ilsecoloxix.it)

Chiavari – C’è attesa per i ripescaggi, come alla fine dei gironi eliminatori dei Campionati Europei. Il Tigullio, meno rappresentato che mai in consiglio regionale dopo le elezioni di domenica e ...