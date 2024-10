Ilfogliettone.it - Ue apre indagine contro piattaforma di commercio online Temu

Leggi tutto 📰 Ilfogliettone.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lacinese di e-commerce a basso costo,, è finita nel mirino della Commissione Europea. L'UE ha avviato un'approfondita per verificare sestia rispettando le nuove regole europee sui servizi digitali.Le accuse Le principali accuse riguardano: Vendita di prodotti illegali:sarebbe sospettata di vendere prodotti contraffatti o pericolosi. Pratiche commerciali aggressive: L'azienda potrebbe utilizzare strategie per creare dipendenza negli utenti. Mancanza di trasparenza: Gli algoritmi di raccomandazione disarebbero poco chiari e potrebbero favorire determinati prodotti. Se le accuse verranno confermate,potrebbe dover pagare pesanti sanzioni e modificare le proprie pratiche commerciali. Questarappresenta un importante test per le nuove regole europee che mirano a rendere Internet più sicuro e trasparente.